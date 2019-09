DEFENSE NATIONALE : Gaïd Salah aujourd’hui à Ouargla

Le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, entame aujourd’hui, lundi 2 septembre, une visite de travail et d’inspection à la 4e Région militaire à Ouargla. Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, il est indiqué que le Chef d’Etat-major de l’ANP effectuera lundi une visite de travail et d’inspection à Ouargla.Durant cette visite, le général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah inspectera des unités au niveau des différents secteurs opérationnels de la région et présidera des rencontres d’orientation avec les cadres et membres de la 4e Région militaire.