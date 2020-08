DEFENSE NATIONALE : Fin de fonctions pour plusieurs responsables militaires

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune chef suprême des forces armées a mis fin aux fonctions de plusieurs responsables militaires dont les décrets viennent de paraître au dernier numéro du journal officiel (JO). Les successeurs de ces responsables ont été nommés et leurs décrets figurent dans le même numéro du JO. Il s'agit du chef du département transmissions, systèmes d'information et guerre électronique, le Général-major Abdelkader Lachkhem remplacé par le Général-major Farid Bedjghit. Le chef du département organisation et logistique de l'Etat-major de l'armée nationale populaire, le Général-major Ali Akroum a été remplacé par le Général-major Houes Ziari. Le directeur des fabrications militaires au ministère de la défense nationale, exercées par le Général-major Rachid Chouaki a été remplacé par le Général-major Salim Grid. Le Général Smail Seddiki, est nommé directeur central du matériel au ministère de la défense nationale en remplacement du Général-major Mohammed Teboudelette. Fin de fonctions du commandant de l'académie militaire de Cherchell, exercées par le Général-major Salim Grid. Le Général-major Mahmoud Laraba, est nommé commandant des forces aériennes.