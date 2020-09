DEFENSE NATIONALE : Chanegriha reçoit le directeur du Service Fédéral russe

Le Général de Corps d’Armée, Chanegriha Saïd, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a reçu en audience, mardi au siège de l’état-major de l’ANP, le directeur du Service Fédéral pour la Coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, Dimitrii Chougaev, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Cette rencontre intervient en marge de la réunion préparatoire de la 19e session du Comité intergouvernemental algéro-russe, qui se tiendra en Fédération de Russie avant la fin de l’année en cours », précise le communiqué. Lors de cette rencontre, « les deux parties ont tenu des discussions, qui ont porté sur l’état de la coopération militaire entre les deux pays, et ont échangé les analyses et points de vue sur les questions d’intérêt commun », ajoute la même source. « Ont pris part à cette rencontre le chef du département des approvisionnements, le chef du département emploi et préparation de l’état-major de l’ANP, le directeur central du matériel, le directeur des relations extérieures et de la coopération du ministère de la Défense nationale et des Directeurs centraux ». A l’issue de la rencontre, « les deux parties ont échangé des présents symboliques et Monsieur Dimitrii Chougaev a signé le livre d’or de l’état-major de l’Armée nationale populaire », conclut le communiqué.