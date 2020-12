DEFENSE NATIONALE : Arrestation de 13 éléments de soutien aux terroristes

Treize (13) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Khenchela et à Tiaret par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), durant la période du 2 au 8 décembre, a indiqué mercredi un bilan opérationnel de l'ANP. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté (13) éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela et Tiaret, alors que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit (12) abris pour terroristes, trois (03) bombes de confection artisanale, des outils de détonation et d'autres objets à Bordj Bou Arreridj, Jijel, Skikda et Boumerdès", est-il précisé dans le même bilan. Selon la même source, "d’énormes quantités de kif traité s’élevant à (22) quintaux et (20,675) kilogrammes, ayant été introduites via les frontières avec le Maroc", ont été saisies lors d'opérations distinctes, par des détachements combinés de l'ANP, en coordination avec les différents services de sécurité.