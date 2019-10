DEFENSE : Le Bâtiment Escorteur ‘’Rais Corso’’ inspecté

Le général-major, Haouli Mohamed Larbi, commandant des Forces navales algériennes, a procédé, lundi au niveau de l’Amirauté, à l’inspection du bâtiment escorteur « Rais Corso » après sa participation à l’exécution de l’exercice « Seaborder-19 », du 21 au 25 octobre 2019 au niveau du port d’Augusta en Italie, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. « Cet exercice, qui a vu la participation de l’Espagne, la France, l’Italie, la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie, le Portugal et la Tunisie, s’est déroulé en 3 étapes dont des manœuvres tactiques, des opérations d’interdiction maritimes et des exercices de recherche, de sauvetage et d’évacuation médicale et ce, dans le cadre du programme de coopération militaire avec les pays membres de l’initiative 5+5 Défense, qui vise à renforcer la coordination et l’interaction entre les partenaires de l’initiative », précise la même source. Lors de cet exercice, le Commandement des Forces navales « a engagé le bâtiment escorteur « Rais Corso », ainsi qu’un groupe d’assaut des fusiliers marins et le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage relevant du Service national des Garde-côtes du Commandement des Forces navales », ajoute le communiqué.