DEFENSE : Gaïd Salah en visite aux Emirats Arabes Unis et au Qatar

Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire a effectué, hier, une visite officielle aux Emirats Arabes Unis et au Qatar, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le communiqué précise que «Sur invitation de Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Commandant suprême adjoint des Forces Armées, Prince Héritier d’Abou Dhabi, le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, effectuera, du 1er au 04 décembre 2018, une visite officielle aux Emirats Arabes Unis pour assister à la célébration de la 47ème Journée Nationale des Emirats Arabes Unis, le 02 décembre 2018». Selon la même source, cette visite constituera «une opportunité pour discuter l’état de la coopération militaire bilatérale et les moyens de l’étendre à d’autres domaines d’activité servant les intérêts communs des deux pays». Le document du MDN ajoute, enfin, que Gaïd Salah effectuera, également une visite officielle au Qatar et ce du 4 au 6 décembre, «sur invitation du Docteur Khaled Ben Mohamed Al Attiyah, Ministre d’Etat aux Affaires de Défense qatari ».L ‘occasion pour le Chef d’Etat- major algérien de passer en revue «les voies et les moyens de coopération entre les deux armées».