DÉFENSE : Exécution d’un exercice de tir de missiles à Oran

Le Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire a supervisé dimanche au second jour de sa visite à la 2ème Région militaire à Oran, l'exécution d'un exercice de tir avec missiles surface-surface, a indiqué un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN). Au niveau du polygone de tirs des forces navales, relevant de la façade maritime Ouest à Oran, en compagnie du Général-major Meftah Souab, Commandant de la 2ème Région militaire et du Général-major Mohamed Larbi Houli, Commandant des Forces navales, le Général de Corps d'Armée "a suivi le déroulement de cet exercice exécuté par l'équipage de la frégate polyvalente "El Modamir". Ce navire qui vient renforcer les forces navales algériennes dans le cadre du programme de modernisation et de développement de notre flotte navale", précise la même source. L'exercice de tir a visé un objectif flottant, en l'occurrence un ancien bâtiment désigné comme cible, où il a été procédé à la simulation d'une bataille navale proche du réel contre un objectif ennemi. L'exercice a pour but de perfectionner la maitrise des armements dont disposent les Forces navales, notamment les missiles contre les bâtiments de guerre et de contrôler l'efficacité de l'armement acquis.