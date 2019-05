DEFENSE : Destruction de cibles terroristes par des drones

Conformément aux instructions de Monsieur le général de corps d’armée vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, relatives à l’impératif de l’emploi des drones de fabrication algérienne dans les opérations de combat, notamment lors des missions de lutte antiterroriste et de la protection des frontières, et en continuité de l’opération exécutée le mois dernier dans le même cadre, des drones « El-Jazaïr 54 (Soummam) – El- Jazaïr 54 (05 juillet 1962) – El- Jazaïr 55 (Zakar) » ont exécuté des vols de jour et de nuit, les 29 et 30 mai 2019, pour la destruction de cibles terroristes ayant été localisées lors d’une opération de reconnaissance aérienne grâce aux drones du même type. L’opération a commencé par une mission de reconnaissance aérienne, à travers laquelle les équipages des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées, qui ont permis de localiser les cibles visées, pour que deux drones entament ensuite, un vol pour la destruction des cibles. Cette opération, couronnée par un franc succès, a été exécutée à travers deux missions aériennes, la première de nuit, en utilisant les techniques et les systèmes de navigation de drones adaptés aux conditions de nuit, et la deuxième pendant la journée en direction des cibles visées. Ces deux missions ont été exécutées dans de bonnes conditions, à travers lesquelles les équipages au sol ont fait preuve d’une grande maitrise dans l’exécution de ce genre de missions, tandis que les drones ont fait montre de leurs aptitudes opérationnelles et au combat ainsi que leur efficacité dans l’exécution de ce genre de mission et de destruction des cibles.