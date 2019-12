DEFENSE : Arrestation de 6 éléments de soutien aux terroristes

Six éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lundi 23 décembre, par des détachements de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, dans trois wilayas du pays. Dans un communiqué diffusé mardi, le ministère de la Défense nationale annonce l’arrestation de « six (06) éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida, Chlef (1ère Région Militaire) et Ouargla (4ème RM). » L’opération, menée par des détachements de l’ANP en coordination avec la Sûreté nationale, a été réalisée grâce à l’exploitation de renseignements, précise-t-on.