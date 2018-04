L’Algérie a acquis un radar russe dernier cri qui lui permet de détecter les missiles et avions furtifs, y compris ceux de cinquième génération comme le F-35 et le F22 américains. Rezonans-NE3 est le nom de ce radar dont l’acquisition récente auprès de la Russie a été dévoilée en septembre 2017 par le site « New Defence Order, Stratégies » spécialisé dans l’actualité militaire et sécuritaire internationale et confirmée, il y a quelques jours, par le site algérien Mena Défense.