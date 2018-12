DEFENSE : 5 éléments de soutien aux terroristes arrêtés

Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté ce lundi à Médéa, Oran et Mila, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d’autres détachements ont découvert et détruit à Tizi-Ouzou et Batna 12 casemates pour terroristes, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, le 3 décembre 2018 à Médéa/1ère RM, Oran/2ème RM et Mila/5ème RM, cinq (05) éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d’autres détachements ont découvert et détruit, lors d’opérations de fouille et de ratissage menées à Tizi-Ouzou/1ère RM et Batna/5ème RM, 12 casemates pour terroristes contenant des vêtements, des effets de couchage, des produits pharmaceutiques et divers objets », précise le communiqué.