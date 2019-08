DEFENSE : 18 orpailleurs interceptés à l'extrême sud du pays

Dix-huit (18) orpailleurs ont été interceptés ce jeudi à l'extrême sud du pays par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué ce vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont intercepté, le 08 août 2019 à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire) et Djanet (4ème RM), dix-huit (18) orpailleurs et saisi trois (03) camions, trois (03) véhicules tout-terrain, deux (02) motocyclettes, trois (03) groupes électrogènes, deux (02) marteaux piqueurs, un broyeur de pierres et cinquante-six (56) sacs de mélange d’or brut et de pierres", précise la même source.