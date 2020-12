DEFAUT D’AFFICHAGE DES PRIX ET QUALITE : Le consommateur, consommé à Mostaganem

« Le vendeur doit, obligatoirement, informer les clients sur les prix, les tarifs et les conditions de vente des biens et services», précise l’article 4 de cette loi. «L’information sur les prix et les tarifs des biens et services à l’égard du consommateur doit être assurée par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié», précise l’article 5 de la même loi. À Mostaganem, beaucoup de marchands de fruits et légumes, poissonniers, boulangers, supérettes, marchands de chaussures, de vêtements…etc , n’affichent que rarement les prix de leurs produits, en toute impunité .Ainsi presque toutes les rôtisseries de la ville vendent le poulet rôti entre 650 et 750,00 Da quelques rares d’entre eux l’affichent au prix de 550,00 Da l’unité. Les chausseurs aussi n’affichent plus le prix de la paire de souliers ce qui est quand même bizarre et ceux qui l’affichent, découragent les acheteurs potentiels, idem chez les poissonniers et certains marchands de fruits et légumes, les Mobiles-shop, bijoux, vêtements…….etc. Un commerçant a avoué récemment, qu’en dehors de la période du Ramadhan, personne n’est trop regardant sur la question des prix. Dès le début du mois de novembre 2020, la petite augmentation des retraites a été aussi une bonne occasion pour des augmentations de nombreux produits de consommation estimées entre 4 et 6%.Comme par hasard pour la énième fois, les prix de nombreuses denrées alimentaires de large consommation ont subis, eux aussi des augmentations sans crier gare ! Ces augmentations de produits sont devenues presque une tradition remarquable et font dire aux petits commerçants que la balle est chez les grossistes et les nombreux intermédiaires. Le résultat est l’inhibition de l’effet des augmentations chez les petits salariés et les pensionnés au point que le citoyen ne sait plus où donner de la tête dans le flou des pratiques commerciales. La seule association pour la protection des droits des consommateurs est quasiment absente laissant les citoyens seuls face à des augmentations sauvages des prix et des qualités douteuses. La conjoncture impactée par la pandémie du coronavirus est une aubaine pour les commerçants véreux qui en profitent et le défaut d’affichage des prix en fait foi. Pour certains, cette explication ne tient pas tout à fait la route car le phénomène de la hausse ne manque pas de marquer chaque nouvelle année. Le consommateur, lui, cherche toujours la prétendue vérité des prix et son contrôle, depuis le producteur jusqu’au consommateur ainsi que l’application permanente de la loi sur l’affichage des prix.