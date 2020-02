DECOUVERTE D'UN ABATTOIR CLANDESTIN A ES-SENIA : Saisie de 111 kg de viandes blanches et 85 poulets

Les éléments de la brigade de la protection de l'environnement relevant de la gendarmerie nationale ayant effectué une tournée de contrôle au niveau de la commune d'Es Senia, ont découvert et procédé à la saisie avant hier, d’ une quantité de 110 kg de viandes blanches et 85 poulets. En effet, les gendarmes ont intercepté un camion et après vérification de tous les documents, ils ont découvert à son bord, 51 poulets avec abats soit une quantité globale de 111 kg de viandes blanches destinée à la commercialisation. Poursuivant leurs recherches et après une perquisition ordonnée par le procureur de la République, dans un abattoir clandestin, les éléments de la brigade, assistés des gendarmes de Yaghmoracène, ont découvert 85 poulets destinés à l'abattage, des équipements ; trois bouteilles de gaz butane, des ustensiles et autres matériels. Les enquêteurs ont relevé l'absence de registre de commerce et aussi l'absence du certificat sanitaire. Le contrôle effectué par le service vétérinaire a révélé que la viande est impropre à la consommation. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité.