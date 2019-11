DECOUPAGE ADMINISTRATIF : Le gouvernement crée 10 nouvelles wilayas

L’Algérie comptera désormais 58 willayas au lieu des 48 existantes. En effet, le gouvernement a décidé mardi 26 novembre lors du Conseil des ministres, de promouvoir dix des wilayas déléguées en wilayas dotées de toutes les prérogatives. Ainsi, les dix wilayas déléguées créées dans le sud du pays en 2015 sont promues au rang de wilaya à part entière. Cette décision concerne Timimoun, Bordj Badji-Mokhtar (Adrar), Ouled Djellal (Biskra), Beni Abbes (Bechar), In Salah et In Guezzam (Tamanrasset), Touggourt (Ouargla), Djanet (Illizi), El-Maghaïer (El-Oued) et El-Menea (Ghardaïa). Le gouvernement a aussi décidé de créer 44 nouvelles wilayas dans les hauts plateaux. Ce projet annoncé à maintes reprises a enfin vu le jour. Il a été annoncé la première fois du temps où l’actuel candidat à l’élection présidentielle Abdelmadjid Tebboune était Premier ministre. Cette opération a commencé en 2015 quand furent créées ces 10 wilayas déléguées par décret présidentiel. Cette décision confirme la continuité du projet de l’ex-président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a décidé une reforme administrative en trois étapes. Il a prévu son achèvement par la création de wilayas déléguées dans la région des Hauts-Plateaux en 2019.