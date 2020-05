DECISION DE PROLONGATION DU CONFINEMENT : Les Oranais sont satisfaits

« La décision de prolonger le confinement du 15 mai au 31 mai de l'année en cours , était attendue et totalement justifiée, vu la situation épidémiologique de la maladie COVID-19- dans notre pays. Même si elle s’est relativement stabilisée, l’épidémie reste à des niveaux de contaminations relativement élevés. Bilan 08 décès et plus 6000 cas confirmés.

L’Algérie a enregistré huit nouveaux décès du Covid-19 ces dernières 24 heures (deux la veille), portant à 515 le nombre de morts dans le pays depuis le début de la pandémie, a annoncé ce mardi 12 mai le porte-parole du comité scientifique en charge de la gestion de l’épidémie le Pr Djamel Fourar. Les décès ont été déplorés à Batna (2), Oum el Bouaghi, Djelfa, Mascara, M’Sila, El Biadh et Blida, selon la même source.

Le nombre de contaminations a augmenté de 167 nouveaux cas ces dernières 24 heures, pour atteindre au total 6067 cas confirmés répartis sur l’ensemble du territoire national, selon la même source. Le nombre de guérisons a augmenté de 157 pour atteindre 2998, selon le Pr Fourar, qui a précisé que le nombre de personnes sous traitement a atteint 9876.Heureusement que le nombre des décès reste relativement bas », expliquent Ils.« La hausse des chiffres des contaminations signifie que la circulation du virus dans notre communauté reste à des degrés suffisamment importants pour pouvoir menacer d’une augmentation de la propagation », indiquent les membres de la société civile en compagnie des associations et des bénévoles qui n'ont pas manqués de déclarer « Si on veut aller plus vite vers le déconfinement, il faut respecter toutes les mesures barrières qui ont été annoncées depuis le début et qui consistent en l’hygiène des mains, le port du masque et la distanciation sociale ».