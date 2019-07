DECHU DE SON POSTE DE P/APN : Said Bouhadja demande justice à Djemai

Said Bouhadja, qui se considère toujours comme le président légitime de l’APN, exprimant lundi son souhait de voir le nouveau patron du FLN le rétablir dans son droit. « J’attends que Mohamed Djemai me rende justice, car je me considère toujours comme le président légitime de l’APN et si je dois aller en justice pour cela je le ferai », a-t-il déclaré lundi, en marge d’une réunion de la « Commission des sages du FLN » Mais le nouveau patron du FLN, tout en expliquant que « Bouhadja n’est pas candidat », ajoute que ce dernier est toujours en attente de la réponse du Conseil d’Etat qu’il avait saisi, au lendemain de sa destitution en faveur de Moad Bouchareb. Toujours est-il que Said Bouhadja sera définitivement fixé ce soit sur son sort, au terme de la réunion du groupe parlementaire du FLN qui doit désigner son candidat pour l’élection qui aura lieu mercredi en fin de matinée.