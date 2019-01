DECHETS HOSPITALIERS : Les citoyens se plaignent à Mesra et Hassi Mameche

Malheureusement, cet déplorable état de fait parait se poursuivre sans la moindre inquiétude de la part de certains responsables chargés de gérer les déchets hospitaliers, . Ces derniers se contentent juste de les incinérer sur place, sans se soucier de la pollution de l’environnement, ni de la santé des citoyens. Cette pratique si malsaine s’effectue presque quotidiennement auprès des établissements publics de santé de proximité de Hassi Maméche et de Mesra, qui brulent des quantités importantes de déchets hospitaliers au sein des incinérateurs. Malheureusement, les émanations de gaz et autres produits toxiques tendent à nuire davantage aux citoyens qui se plaignent de ces odeurs si insupportables. Notons que la totalité des incinérateurs utilisés sont situés en plein-centre d’agglomérations, et qu’après chaque opération d’incinération, les foyers riverains sont totalement inondés par la fumée si nauséabonde qui a fini par causer des troubles respiratoires aux enfants en bas âge et aux vieilles personnes. Face à cet amer constat, les citoyens de Mesra et Hassi Mameche interpellent le wali et les autorités concernées pour l’assurance d’une bonne gestion de ces déchets hospitaliers, avec moins de nuisance à la santé et à l’environnement.