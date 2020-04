DECES UN PATIENT CONTAMINE AU CORONAVIRUS A BATNA : L’Institut Pasteur d'Alger réagit

L'institut Pasteur d'Alger (IPA) a réagi, mardi, au décès d'un patient des suites d'une contamination au coronavirus à Barika dans la wilaya de Batna en réfutant les accusations avancées par le député de cette même région, Hakim Berri dans un courrier publié sur les réseaux sociaux. "Suite à l’information rapportée par Monsieur Hakim Berri, député à l’Assemblée populaire nationale – circonscription électorale de Batna, l’Institut Pasteur d’Algérie tient à apporter la mise au point suivante. Effectivement le nommé M.B résidant dans la commune de Barika wilaya de Batna a bien été prélevé et son prélèvement a bien été acheminé vers l’IPA Sidi Fredj. Ce dernier a bien été traité par le laboratoire de l’IPA en date du 24/3/2020 et son résultat s’est bien révélé négatif", précise l'IPA dans un communiqué. "Cinq jours après, soit en date du 29/3/2020 et suite à l’apparition de nouveaux symptômes, ce même patient s’est fait prélevé une seconde fois puis son prélèvement a été acheminé vers l’annexe de l’IPA de Constantine et cette fois-ci, le résultat s’est révélé positif", ajoute la même source.