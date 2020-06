DECES EN MARTYR DU CAPORAL ZNANDA : Djerad compatit avec la famille du défunt

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté ses sincères condoléances à la famille du caporal Znanda Mostafa décédé en martyr samedi lors d'un accrochage avec un groupe terroriste armé à Ain Defla. "J'ai appris avec une profonde affliction le décès en martyr du caporal Znanda Mostafa, que Dieu ait son âme, en accomplissant son devoir national, assassiné par le terrorisme barbare, à la fleur de l'âge", a écrit M. Djerad dans son message de condoléances. "En cette circonstance douloureuse où l'Algérie perd l'un de ses braves enfants, je ne puis que partager et compatir à votre peine, douleur et tristesse", a-t-il ajouté. "Je vous présente ainsi qu'aux proches du martyr et à travers vous à ses braves collègues dans les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP), mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant Dieu de combler le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort", conclut M. Djerad.