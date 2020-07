DECES DU DEPUTE MAHMOUD GUEMAMA : Le président Tebboune adresse un message de condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), le moudjahid Mahmoud Guemama, décédé vendredi, dans lequel il a souligné que l'Algérie "perd un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa nation". "L'Algérie perd aujourd'hui, avec la disparition du moudjahid Mahmoud Guemama, un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa nation, un homme qui n'a jamais fléchi et dont la détermination est demeurée intacte depuis qu’il a pris les armes, aux côtés de ses vaillants frères moudjahidine, jusqu’à son dernier souffle en ce triste jour où nous ne pouvons que nous résignés devant la volonté de Dieu", a écrit le président Tebboune dans son message de condoléances. "Le regretté Mahmoud Guemama, paix à son âme, appartenait à une génération unique de militants patriotes et loyaux qui ont fait du sacrifice pour la patrie leur credo", a ajouté le président de la République. "Toutes les expressions de condoléances ne suffiront pas pour rendre hommage au moudjahid et militant Mahmoud Guemama, paix à son âme. Il nous quitte aujourd'hui au moment où l'Algérie a besoin de lui et de ses semblables nationalistes dévoués dont la seul loyauté est envers l'Algérie et sa défense, une des qualités des moudjahidines authentiques ayant fait serment à Allah et n'ont jamais dévié", a ajouté le président Tebboune. "Je prie Dieu Tout puissant d'entourer le regretté de l'Algérie de Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés des chouhada et vertueux. Je prie Dieu également de prêter à sa famille et ses proches patience et réconfort...il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu ", a conclu le président de la République.