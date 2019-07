DECES DE 2 PARTURIENTES A M’SILA : Le ministère de la Santé dépêche une commission d’enquête

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a annoncé, ce vendredi, l’ouverture d’une enquête sur le décès de deux parturientes à M’sila. Une commission d’enquête spécialisée a été dépêchée par le Ministère de la Santé pour faire la lumière sur les circonstances du tragique incident de la mort de deux parturientes hier vendredi. »Nous avons envoyé immédiatement une commission d’enquête et d’inspection à M’sila, plus précisément à l’hôpital Slimane Amirat et à l’hôpital El Zahraoui pour enquêter sur cette affaire, a déclaré le ministre à Ennahar Selon lui, la première femme enceinte est décédée d’une insuffisance rénale à l’hôpital Slimane Amirat, tandis que la seconde est décédée suite à des complications respiratoires à l’hôpital El Zahraoui.