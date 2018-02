DECES D’UNE PATIENTE DANS UNE CLINIQUE PRIVEE : La DSP de Tiaret ouvre une enquête

De source très proche de la direction de la santé et de la population de Tiaret, le journal «Réflexion" vient d’apprendre que la DSP de Tiaret a dépêché en urgence une grande commission composée d’inspecteurs relevant du ministère de la santé ainsi qu’un nombre de médecins pour mener une enquête approfondie au niveau d’une clinique privée à Tiaret. En effet, presque tout le staff médical de cette clinique a été auditionné et ce, suite au décès d’une femme âgée de 38 ans et laquelle a été admise dans cette clinique pour subir une opération très légère au niveau du ventre, cependant après avoir été légèrement opérée, elle a fait l’objet de saignements et à ce titre, elle a été transférée vers les urgences de l’hôpital de Tiaret où elle a été admise au service de réanimation eu égard à son état comateux critique pour rendre l’âme quelques instants plus tard. Cette situation a semé la panique au sein de sa famille qui a saisi les hautes instances et selon les premiers éléments de l’enquête comme rapporté par le conseil régional de déontologie, le bloc opératoire était dépourvu d’un bon système de stérilisation ce qui a permis l’infiltration d’un microbe dangereux aux organes de la femme décédée et les faits ont pris des proportions alarmantes et pour l’heure l’enquête a pris beaucoup d’envergure.