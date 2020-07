DECES D’UN JEUNE ALGERIEN A ANVERS : L’Algérie saisit officiellement l’État belge

En effet, après la réaction ce jeudi du ministère des Affaires étrangères, qui a exigé à ce que « toute la lumière soit faite » sur cette affaire et que « toutes les zones d’ombre soient levées », ce vendredi, l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles Amar Belani révèle que l’Algérie a saisi officiellement l’État belge pour obtenir des « informations exhaustives » et « détaillées » sur cette affaire. « Nous avons saisi officiellement les autorités compétentes du Royaume de Belgique dans le cadre de la protection consulaire (…), à l’effet d’obtenir, diligemment, des informations exhaustives et détaillées sur les circonstances exactes de l’arrestation et du décès du jeune Akram », a-t-il déclaré M. Belani à l’agence officielle. M. Belani évoque un « suivi assidu » et « méticuleux » de l’affaire du décès de Abderahmane Rhida Kadri dit Akrim, en précisant que l’ambassade d’Algérie à Bruxelles a demandé aux autorités belges à ce qu’elle soit « pleinement informée des investigations en cours afin d’élucider et dissiper les zones d’ombre » de cette affaire. M. Belani affirme que le jeune Akram est mort dans des « conditions suspectes et troubles », et explique que l’Algérie veut une enquête « approfondie » dans « la sérénité » et la « transparence totale ». Akram, 29 ans, est mort dimanche dans des circonstances troubles, après une interpellation musclée de la police dans la ville d’Anvers. Pour la police, citée par la presse belge, « il n’y a pas eu de bavure », mais la justice s’est saisie de l’affaire et a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête. Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères a apporté, ce jeudi 23 juillet, des précisions concernant l’affaire du jeune algérien mort suite à une interpellation violente par la police Belge. Dans un communiqué rendu public, le MAE a indiqué que « l’Algérie veille à ce que toute la lumière soit faite sur l’affaire de la mort du ressortissant algérien Kadri Abderrahmane Ridha dit Akram en Belgique ».