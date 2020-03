"DEBDABA" (SAYADA) : Le centre des personnes âgées interdit aux visiteurs

Le directeur de l’établissement d'accueil des personnes âgée, sis au lieu-dit "Dabdaba" relevant de la commune de Sayada, a indiqué récemment, qu'il a été décidé de suspendre momentanément, les visites aux pensionnaires de ce centre et ce, en tant que mesure préventive. M Abdel Fettah Terkhi, responsable de cet établissement, a rappelé ,en ce sens, que la population des personnes âgées est la plus sensible et la plus exposée aux préjudices de santé que peut causer le virus "corona covid19". Dans le cadre de la prévention, la direction de ce centre a mené des actions d'information et de sensibilisation des résidents ainsi que des opérations de désinfection-stérilisation des lieux ,par l'utilisations de produits agréés et adaptés impliquant la participation les travailleurs. Pour leurs efforts et engagements, la direction de cet établissement ainsi que ses hôtes de ce centre des personnes âgées, ont tenu à exprimer leur reconnaissance et remerciements aux agents de la protection civile de Mostaganem .A cet égard, il est souligné que ces éléments d'intervention et de secours ont fait un travail remarquable d'aide, d'assistance et de conseils utiles, devait préciser et conclure, M.Terkhi, directeur de cet établissement d'aide sociale aux personnes âgées.