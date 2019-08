DEBDABA (MOSTAGANEM) : Samsung rend visite aux résidents de ‘’Dar El-Adjaza’’

À cet effet, ils ont rénové toutes les l’installations défectueuses avec la mise en service de l’alimentation en eau potable (bâche à eau et réservoir) pour avoir l’eau courante 24/24 en dépannant aussi toutes les installations électriques avec en plus la mise à la disposition de tous les résidents une nouvelle literie dans toutes les chambres, sans oublier bien sûr une offrande d’un raps somptueux avec une camionnette de boissons de tous genres. Le directeur Monsieur Kim Byeong Nyun qui est le chef de projet de Samsung corporation en Algérie a tenu une petite allocution où il a insisté que son entreprise bien qu’elle soit commerciale consacre toujours un budget humanitaire là où elle se trouve dans le monde et qu’en se trouvant dans la wilaya de Mostaganem, son choix s’est porté sur cette frange de la société qui sont les résidents de Dar El-Adjaza de Debdaba , qu’il est venu voir avec une importante délégation de son personnel pour leur montrer qu’un ouvrier Samsung doit toujours avoir du cœur et penser à autrui et surtout envers les gens qui sont dans le besoin. ‘’Être heureux c’est bien, mais on devient merveilleux lorsqu’on rend les autres heureux’’, -a-t-il dit. Le grand comédien Louis De Funès a dit un jour ‘’peu importe que vous avez du style, une réputation ou de l’argent si vous n’avez pas bon cœur vous ne valez rien’’ mais dans tout cela, il faut toujours penser à donner du cœur et de la chaleur humaine à ces personnes car la générosité à elle seule ne suffit pas à les rendre heureux, vu la souffrance du déracinement de la famille qu’ils ont subi. Signalons qu’à cet évènement, la direction des affaires religieuses représentée par son directeur fut invitée à son tour par le staff à faire des offrandes d’habillement aux femmes et hommes de cet établissement.