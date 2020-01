"DEAL DU SIECLE" :Le RND dénonce un complot contre la cause palestinienne

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a estimé jeudi que le prétendu "Deal du siècle" avancé sous le couvert du plan de paix israélo-palestinien visait à "liquider la cause palestinienne et spolier les droits légitimes du peuple palestinien". Le RND a réitéré, dans un communiqué, son attachement à la "position officielle de l'Algérie concernant ce qui est appelé le "Deal du siècle", avancé sous le couvert du plan de paix israélo-palestinien", soulignant que ce plan "n'est point différent des initiatives précédentes émanant des différentes administrations américaines et n'a pas pour objectif l'instauration d'une paix juste reposant sur la légitimité internationale et les résolutions onusiennes pertinentes, mais plutôt à liquider la cause palestinienne pour s'assurer de la sécurité d'Israël, ébranler la résistance et porter atteinte au droit légitime du peuple palestinien frère". Le parti a dénoncé l'élaboration de ce deal sans la consultation des Palestiniens et ce avec une flagrante complicité avec l'administration de l'occupant israélien pour des fins purement électorales. Le deal, ajoute la même source, vise notamment la suppression du droit de retour, la consécration de l'autorité d'Israël sur Al- Qods et l'ensemble des territoires palestiniens.