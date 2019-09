DE SIDI BEL-ABBES, MME FATIMA ZOHRA ZEROUATI ANNONCE : ‘’La taxe de la pollution sera doublée’’

A cet effet,a-t-elle lancé, la taxe de la pollution serait revue à la hausse pour être sûrement doublée, dans la prochaine loi de finances 2020,à l'encontre des pollueurs; cette cote d'impôt à payer est en passe d'être quadruplée pour les déchets en plastique ,en passant de 10 da le kilo, en 2018, à 40da en 2019, avant d' atteindre le cap de 200 da en 2020; manière de réduire voire freiner la production des produits en plastique et inciter les opérateurs à opter pour une industrie propre à la fabrication des bourses en papier » . Le but, selon la représentante du gouvernement est d'adopter une phase de transition vers une industrie propre pour obtenir une matière recyclable dont l’état assurerait l'accompagnement, et tirer profit de la valorisation des déchets. A propos du tri sélectif au niveau du CET, la ministre a précisé qu'avec l'apport des 2 projets en cours de réalisation, à savoir le centre de tri des déchets ménagers réalisé à plus de 90% et l’unité de compostage avec son taux d'avancement de 75%, il permettrait de trouver le moyen adéquat quant à la génération de postes d’emplois aux jeunes trieurs et collecteurs. En inspectant le complexe électronique de l’Enie lequel a accentué sa production en la matière et s'est distingué dans l’énergie solaire photovoltaïque, la ministre n'a cessé de vanter l'importance du projet de son département, spécialisé dans la promotion des énergies renouvelables. "La protection de l’environnement étant l’affaire de tous, conclut la ministre, j'inviterai les responsables, les citoyens et autres membres de la société civile à s'y impliquer et contribuer d'une manière efficiente à la collecte et le tri des déchets".