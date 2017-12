DCP : 367 contraventions enregistrées en 11 mois

Selon nos sources, la direction du commerce et des prix de la wilaya de Mostaganem vient de dresser le bilan provisoire de ses activités durant les 11 mois derniers de l'année 2017. En effet, les éléments de la direction du commerce et de la péréquation de la wilaya qui sillonnent le territoire de la wilaya, depuis le début de cette année, pour inspecter l'état des commerces et la qualité des produits destinés à la consommation, ont effectué 890 interventions et dressé 367 contraventions pour les infractions commises par les commerçants et ont procédé à 404prélèvements sur les produits qui constituent une menace sérieuse pour le consommateur dont le lait, les boissons, les conserves , les gâteaux orientaux et les viandes rouges et blancs . Pour ce qui concerne les fermetures de magasin, la direction du commerce de la wilaya n’a enregistré que 51 opérations de fermeture. À cet effet, dans le cadre de la protection du consommateur, pas moins de 30 brigades de contrôle de la qualité ont été mises sur pied et qui ont sillonné toute l'étendue de la wilaya .Pour les commerçants autorisés par la réglementation, ils ont été contraints au respect des conditions d'hygiène des locaux commerciaux, du personnel ainsi que des équipements et de l'emballage utilisés, comme exigé par la réglementation en vigueur.