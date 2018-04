DAS MOSTAGANEM : 42 000 familles bénéficieront du couffin de Ramadhan

La direction de l'action sociale va consacrer une enveloppe financière considérable pour la distribution de 42 000 couffins au profit des nécessiteux durant le mois sacré de Ramadhan 2018, a-t-ton appris. En effet, pas moins de 42 000 familles nécessiteuses dans la wilaya de Mostaganem vont bénéficier du couffin du Ramadhan, dans le cadre d'une action de solidarité, alors que l'année précédente, leur nombre avoisinait les 46 554. L'opération de distribution du pack alimentaire commencera à partir de la première quinzaine précédant le mois sacré dans les localités de la wilaya. L'opération se déroulera dans de bonnes conditions, d'autant plus que les listes des bénéficiaires sont validées par la commission sociale. Ceci est le fruit d'un travail accompli par les APC et les comités de quartier. En outre, à l'initiative des associations de bienfaisance, des repas complets seront servis durant toute la période du Ramadhan dans 15 restaurants "Rahma" pour les sans-abris, les personnes dans le besoin et les gens de passage dans la wilaya. Pour être au rendez-vous du mois de Ramadhan, il est précisé, également, que plusieurs associations caritatives vont financer, dans le cadre de la solidarité, des milliers de couffins au profit des familles nécessiteuses, des malades chroniques, des veuves, des handicapés et des personnes âgées.