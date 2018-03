DAS : Installation d’une nouvelle directrice

Mme Bouchakor Khadîdja vient d’être officiellement installée, par le Secrétaire Général de la Wilaya, dans ses fonctions de nouvelle Directrice de la DASS de la Wilaya de Mostaganem, (Direction de l’action sociale et de la solidarité) en remplacement de M.Zine-Eddine Kenzi qui a été appelé à occuper le même poste de la DASS de Mila. La dame laquelle est attendue de sa part un sang neuf dans la prise en charge des problèmes sociaux que connaissent les couches défavorisées démunies, les catégories de personnes vulnérables de Mostaganem. Mis à part les trois centres d’accueils de l’Etat ,il est un autre point ,et non des moindres qu’elle aura à s’en occuper dont la question du traitement qu’elle compte réserver aux nombreuses associations caritatives de la wilaya de Mostaganem .Il y a un réel besoin d’accorder une attention particulière à ces associations qui se revendiquent la prise en charge des cancéreux dont le nombre avoisine les 600 à chaque année alors que l’oncologie pédiatrique bat du pied vu le nombre d’enfants cancéreux augmente également.