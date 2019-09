DAS DE MASCARA : Une employée tabassée par une citoyenne

Une employée de la direction de l’action sociale (DAS) a été scandaleusement tabassée par une citoyenne venue demander des explications sur le retard de son salaire y afférent au contrat qui la relie à la DAS. Selon des témoins, l’employée a reçu la femme dans son bureau et pendant qu’elle lui expliquait les causes du retard, elle s’est déchainée sur elle comme une fauve, la touchant au niveau de l’œil et lui infligeant plusieurs gifles. L’agent de sécurité qui a intervenu pour sauver l’employée a été poussé sur plusieurs mètres, avant que la citoyenne ne sorte du bureau et se rende directement au bureau du directeur où elle a été reçue pendant plusieurs minutes, ensuite elle regagne son domicile sans être inquiétée. La victime a quand à elle fournit un certificat médical et déposé plainte. Les deux dames ont été convoquées au niveau du Commissariat. Le Personnel de la DAS a observé un sit-in durant l’après midi en soutient à leur collègue et pour le manque de sécurité du personnel, d’ailleurs, tous les jours l’ensemble du personnel fait l’objet d’insultes et de menaces de la part des visiteurs qui veulent être reçus tous les jours et à tout moment de la journée alors que les réceptions sont réglementées pour les lundis et mercredis, le reste de la semaine est consacré au traitement des dossiers. La loi portant droits des fonctionnaires de l’Administration est tenue de protéger ses agents contre les menaces, les violences, voies de fait ou injures, diffamations outrages dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions.