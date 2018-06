DAR EL AJAZA A DEBDABA : L’OPGI de Mostaganem offre un ‘’iftar’’ aux résidents

Comme il avait l’habitude de le faire étant wali de la wilaya de Mostaganem, et n’ayant pas pu être au rendez-vous pour partager un repas de rupture de jeûne avec les démunis et les cancéreux, cette fois-ci Mr Temmar Abdelwahid a chargé le directeur de l’OPGI de la wilaya de Mostaganem dans un geste coutumier de solidarité et de charité, D’organiser une rupture de jeûne en l’honneur des résidents de la maison des personnes âgées de Debdaba (Sayada). Le directeur de L’OPGI de Mostaganem, des élus locaux, associations charitables ainsi que plusieurs personnalités de la communauté Mostaganémoise, à leur tête le groupe les amis de réflexion se sont rendus pour partager la joie de ces vieux et vieilles dans une ambiance qui a rendu le sourire à cette catégorie tant oublié. La réception a débuté par des repas chauds qui ont été partagés dans une immense joie. Notons que des cadeaux ont été remis aux résidents de cette maison de repos en fin cette cérémonie et ce, à l’approche de la fête de l’Aid El Fitr.