DANS UNE VIDEO DIFFUSEE SUR LES RESEAUX SOCIAUX : Daech menace de verser le sang en Algérie

L’Organisation de l’Etat islamique promet une guerre longue et sans merci à l’Algérie dans une vidéo mise en ligne le 14 juillet 2015. Ils viennent d’être identifiés. La vidéo est encore disponible sur les sites proches de l’Organisation de l’Etat islamique. Elle a été supprimée de Youtube mais continue de circuler sur les réseaux sociaux. Dans une nouvelle vidéo de propagande, ils sont trois assis au pied d’un grand arbre et se présentent comme combattants de Daech. Seuls deux d’entre eux prennent la parole. Le premier, Abou Al Hafs el Djazaïri, reproche à l’Algérie d’être intervenue au Mali et voue son pays d’origine aux pires gémonies. Il promet vengeance et beaucoup de sang. «Entre vous et nous, il y aura une guerre longue. (...) Coup de bluff ? Al Hafs el Djazaïri laisse entendre qu’il y aurait des éléments de Daech en Algérie. «Nous sommes fiers de l’allégeance de nos frères de Skikda et du Sahara.» L’identité des trois combattants de Daech a été relevée par le très informé site Secretdiaf3 (Secret-Défense), spécialisé dans le renseignement militaire: «Comme annoncé par eux-mêmes, ils sont Algériens, ils auraient rejoint l’EI il y a quelques mois et ont pour nom de guerre, Abou Hafs qui est originaire de Boudouaou, Abou Abd El Barr, qui lui est originaire du quartier des Eucalyptus à Alger, et Abou Dherr, qui lui est aussi de Boudouaou dans la Wilaya de Boumerdès.» Que pèse Daech en Algérie ? La vérité sur terrain a défié par son importance le soi-disant ‘’Daesh algérien’’. Car l’unique groupe se présentant comme appartenant à l’Organisation de l’Etat islamique après son allégeance est Jund Al-Khalifa responsable de l’assassinat du français Hervé Gourdel, a été décimé par l’Armée algérienne en mai 2015. Notons, également que 102 terroristes ont été neutralisés par l’armée algérienne durant les six premiers mois de 2015, selon le dernier communiqué du MDN.