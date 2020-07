DANS LE RECUEILLEMENT ET A L'OMBRE DU COVID-19 : Mostaganem fête le 5 juillet

A l'instar des autres villes d'Algérie, en ce dimanche 05 juillet 2020, Mostaganem n'a pas été en reste à l'occasion de l'enterrement, au cimetière d'El Alalya (Alger) des ossements des martyrs de la résistance populaire, à 11 heures 30 .Cet événement, unique dans les annales de l'histoire Algérienne coïncide, par ailleurs avec le 58 ème anniversaire de la fête de l'indépendance ainsi que la fête de la jeunesse. Dans ce cadre, le wali de la wilaya de Mostaganem ,M. Abdessamie Saïdoune a appelé les citoyennes et citoyens de la wilaya de Mostaganem à observer une minute de silence à titre d'hommage posthume à la mémoire des martyrs de la résistance populaire Algérienne et c'est ce qui fut fait dans une atmosphère de recueillement, chargée d'émotions .Au même moment, ont retenti les sirènes de tous les services de sécurité, la protection civile et des navires du port ,en hommage à ceux qui ont payé de leurs vie, sacrifice suprême, le prix de la liberté d'un peuple épris de paix et de justice. Afin que nul ne puisse oublier : Gloire à Nos Martyrs !