DANS LE CADRE D’UNE ACTION DE SOLIDARITE : Distribution de 6400 couffins aux démunis à Oran

La campagne de distribution des packs alimentaires aux familles démunies recensées par la direction des Affaires sociales de la commune d’Oran, à l’occasion du mois de Ramadhan, a débuté hier, apprend-on auprès de Mme El-Kébir, responsable de cette division. Par ailleurs, l’on nous informa que l’ensemble des bénéficiaires recensés sont munis d’une carte validée par l’administration en étroite collaboration avec les douze délégations communales que compte cette importante municipalité. «Le système numérique permet de suivre et contrôler en temps réel et à distance toutes les opérations afin d’écarter d’éventuelles tricheries dans le mode de distribution» a-t-elle affirmé en soulignant que les 6 400 bénéficiaires de cette opération caritative, sont invités à se présenter au bureau d’aide sociale de leur secteur urbain respectif pour le retrait de leur pack. Une enveloppe financière estimée à 32 Millions de dinars a été dégagée par l’Assemblée populaire communale (APC) d’Oran. Cette somme sera consacrée à l’achat et la distribution de 6400 couffins aux familles démunies, soulignant que le couffin de Ramadhan comprend divers produits alimentaires de première nécessité pour une valeur de 5 000 dinars l’unité. Le couffin est composé de seize articles composés d’un kilogramme de café moulu, cinq kg de sucre cristallisé, une boite de lait en poudre, cinq litres d’huile, trois kg de couscous, un kg de pois-chiches, 500 grammes de margarine, deux boites de tomates d’un kg, deux sachets de vermicelle d’un kg, deux kg de riz, 500 gr de pruneaux, 28 cubes Jumbo, 250 gr de thé, 250 gr de raisins secs et trois boites de thon en conserve. Il est à noter également la présence de plusieurs associations caritatives qui sont déjà prêtes pour participer activement dans cette action de solidarité, des milliers de couffins au profit des familles nécessiteuses, des malades chroniques, des veuves, des handicapés et des personnes âgées seront bientôt distribués. L’opération se déroule dans de bonnes conditions, d’autant plus que les listes des bénéficiaires ont été validées par la commission sociale. Ceci est le fruit d’un travail accompli par les services concernés de la commune et les comités de quartiers. En outre, sur l’initiative des associations de bienfaisance, des repas complets seront servis durant toute la période du Ramadhan dans 15 restaurants «Rahma» pour les sans-abris, les personnes dans le besoin et les gens de passage dans la wilaya.