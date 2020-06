DANS L'ATTENTE D'UNE ASSIETTE DE TERRAIN A ORAN : Un appel pour la réalisation d'un centre pour enfants cancéreux

Selon le président de l'Association M. Bendjelida Sid Ahmed, l'étude technique a été achevée et tous les moyens humains et matériels sont prêts. « Nous n'attendons que l'octroi d'un terrain approprié pour la réalisation de ce projet » a indiqué notre même interlocuteur. A l'origine de ce projet, la nécessité pour une métropole comme Oran, de créer un Centre d'excellence dans la prise en charge du cancer. L'objectif est de promouvoir une offre de soins alliant proximité et haute technicité, au bénéfice des patients de toute la région. Après plusieurs mois de réflexion associant responsables de l'Association, spécialistes, éminents professeurs …, .une nouvelle étape sera franchie avec l'octroi d'une assiette foncière, par les autorités de la wilaya, ce qui permettra à l'Association de concrétiser un projet ambitieux, tant attendu par des milliers de malades. Le bâtiment tel que conçu par les architectes se compose de 2 parties. La 1re partie étant des cliniques et services ambulatoires fournissant des services à 450 patients, par jour en plus de 6 salles d'opérations et la 2ème partie concerne les tours de service composées de 180 lits. Ces unités d'hospitalisation auront vocation à prendre en charge les patients nécessitant une chimiothérapie, en hospitalisation complète, la gestion des complications, des hospitalisations à visée diagnostique ainsi que des patients en soins palliatifs dont certains en fin de vie. Selon le président de l'Association cet établissement ultra moderne abritera les fonctions associées d'une façon superposée et chaque service abritera un bloc autonome entre autres, un secteur de consultations et de soins externes, un plateau technique de radiothérapie, un plateau technique de Médecine nucléaire, etc. Une offre complète de soins de support au bénéfice des patients et de leurs proches, ainsi qu'une offre de soins palliatifs, etc... A côté de l'hôpital une maison d'hôtes est prévue pour accueillir les malades et leurs familles. « Notre objectif et d'éviter les transferts vers l'étranger, puisque par le passé nous avons été contraints d'envoyer plusieurs patients pour des interventions qui pouvaient être faites ici. » assure le président de l'Association. « Le wali d'Oran a toujours soutenu les initiatives qui visent le bien-être des citoyens, c'est pour cela que nous gardons espoir quant à la mise à notre disposition d'un terrain qui nous permettra d'offrir aux malades un espace où ils seront pris en charge totalement », conclut le président de l'Association.