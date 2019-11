DANGERS DU GAZ : Lancement de campagnes de sensibilisation à Alger

La direction de distribution d'électricité et du gaz d'Alger (SDA) d'El Harrach a lancé, début novembre, des campagnes de sensibilisation aux dangers de la mauvaise utilisation du gaz et des intoxications au monoxyde de carbone (CO), a indiqué un communiqué de cette direction. Cette caravane de sensibilisation qui se poursuivra jusqu'au mois d'avril 2020, va sillonner 14 communes d'Alger dans l'objectif de sensibiliser les élèves des différents paliers, en leur donnant des conseils et des orientations pratiques, a souligné le même communiqué. En prenant connaissance des conseils et orientations sur les méthodes à suivre pour éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, les élèves transmettront indirectement "le message à leurs parents". Les orientations seront prodiguées par les agents et cadres de la direction SDA d'El Harrach, spécialisés dans le domaine de la communication, de la prévention et de l'exploitation des canalisations de gaz. Les communes concernées par ces campagnes de sensibilisation sont: El Harrach, Oued Smar, Bourouba, Mohammadia, Bordj El Kiffan, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar, Ain Taya, Dar El Beida, El Marsa, Rouïba et Réghaia, outre les communes de H'raoua et Les Eucalyptus. Ces campagnes coïncident avec l'approche de la saison de l’hiver et l'arrivée du froid, qui enregistre en général une hausse du nombre des accidents domestiques due à "la mauvaise" utilisation des chauffages, notamment l'intoxication au monoxyde de carbone, qualifié de "tueur silencieux". A cette occasion, des explications seront données sur les nouvelles techniques utilisées dans l'exploitation commune de l'énergie électrique et du gaz, outre la distribution de dépliants aux élèves.