DANGERS DE L’ADDICTION AUX STUPEFIANTS A MASCARA : La police lance une campagne de sensibilisation

Poursuivant leur campagne de sensibilisation contre les différents fléaux sociaux, sous le slogan « ne laisse pas les stupéfiants détruire ta vie » les services de la sûreté de wilaya de Mascara, en coordination avec l’Institut national spécialisé dans la formation professionnelle de Mascara, ont lancé une campagne de sensibilisation contre les dangers de l’addiction aux drogues et aux substances psychotropes. En effet, le chef du bureau de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya de Mascara a présidé, en compagnie de cadres de la police judiciaire, à l’animation d’une conférence au profit des stagiaires de l’institut. Durant cette conférence, l’accent a été mis sur les dangers de l’addiction aux drogues sur la santé et leurs effets néfastes sur la santé psychologique des jeunes qui seraient souvent les auteurs de crimes contre les personnes et les biens, menant jusqu’à commettre des homicides. Sans oublier les comportements violents contre des personnes, tels que les violences sur ascendants. Les cadres de la police ont donné des conseils et orientations sur la prévention de ce fléau, surtout sur l’occupation du temps avec des activités utiles en pratiquant du sport et en faisant preuve de culture de dénonciation des différents crimes.