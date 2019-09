DANGERS D’UTILISATION DES JEUX ELECTRONIQUES : La police sensibilise les écoliers

La police a lancé jeudi dernier à l’école ‘’Derdour Belkacem’’ à la Salamandre, une campagne de sensibilisation contre les dangers de l’abus d’utilisation des jeux électroniques au profit des jeunes élèves. En effet, une campagne de sensibilisation des élèves, des différents cycles scolaires, contre la mauvaise utilisation des jeux électroniques et les graves conséquences qui peuvent en résulter, a été lancée par les services de la sureté de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris par le biais d’un communiqué officiel. En effet, c’est en coordination avec la direction de l’éducation, que cette campagne a démarré, en début de la matinée du jeudi 19 septembre 2019, par un travail pédagogique de sensibilisation aux dangers que représentent les jeux électroniques. A cet égard, ce sont les élèves du cycle primaire de l'école « Derdour Belkacem », située dans la Cité de la Salamandre (Mostaganem) qui ont eu l’avantage et la priorité d’y assister, dans leur établissement. En effet, cette opération de sensibilisation, a consisté à présenter, de manière explicite, aux jeunes élèves, un ensemble de conseils et d’orientations sur les effets de ces jeux électroniques avec leur côté négatif sur leur santé mentale, physique et psychologique. Cette campagne avait pour but également de les mettre en garde contre les dangers de l'utilisation abusive de l’internet qui leur permettait d’accéder facilement et en tout temps, à un tas d’autres applications récréatives suspectes et ce, par le biais de diverses plateformes tels : l’ordinateur, les consoles de jeux, mais aussi les tablettes et les téléphones portables. Sachant que de nos jours, les jeux vidéo font partie de l’univers des enfants, souvent dès leur plus jeune âge et que les abus sont néfastes. Il est alors important d’en encadrer l’usage et c’est une bonne raison suffisante qui justifie le fait que des actions médiatiques, publications et sensibilisations sur le terrain, font partie du programme, 2019-2020, de la Direction générale de la sureté nationale qui œuvre notamment pour protéger les enfants de ces dangers qui les guettent constamment.