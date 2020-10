DANGER DES PRODUITS PYROTECHNIQUES : La protection civile mobilisée pour le Mawlid

Une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies sera lancée dimanche prochain par la Protection civile en prévision de la fête du Mawlid Ennabawi qui sera célébrée jeudi. Placée sous le slogan « un Mawlid Ennabawi sans accidents et à l'abri du Covid-19 », cette campagne qui porte sur les différents risques générés par l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies, sera également accentuée sur le « respect scrupuleux des mesures de prévention relatives au Covid-19 », en évitant notamment les regroupements familiaux ou entre amis, précise la même source. Pour ce qui est de la manipulation des bougies et des cierges qui sont souvent à l'origine de départ d'incendies, la Protection civile a recommandé de placer ces bougies sur des supports stables et non inflammables, loin des tentures et meubles afin d'éviter des incendies, insistant sur la présence des adultes lors de la manipulation des ces objets, lesquels doivent être mis hors de la portée des enfants. La Protection civile a également invité les parents et les adultes à enseigner aux enfants à faire montre de « prudence lorsqu'ils sont près d'une bougie allumée, de ne jamais la laisser allumée et sans surveillance », tout en « conseillant d'utiliser des mèches incandescentes surtout au niveau des immeubles ». En cas d'accident ou d'incendie, la Protection civile met à la disposition des citoyens le numéro de secours 14, ainsi que le numéro vert 1021.