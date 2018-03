DANEMARK : Réouverture de la chancellerie danoise en Algérie

S'exprimant en marge de la réouverture de la chancellerie, fermée en 2010, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel , a affirmé que la "réouverture de cette ambassade témoigne de l'intérêt accordé par le Royaume du Danemark aux liens historiques unissant les deux pays et reflète aussi notre souci de renforcer et d'élargir les relations politiques et économiques bilatérales privilégiées". Le ministre a indiqué qu'il rencontrera son homologue danois en visite officielle de trois jours en Algérie, avec lequel il s'entretiendra notamment sur la situation dans la région et dans le monde, et sur la coordination de l'action bilatérale au sein de l'ONU". Messahel a également évoqué le Forum d'affaires algéro-danois qui se tiendra mardi, qualifiant cette rencontre de "très importante pour la consolidation des relations et du partenariat bilatérale". Messahel a en outre indiqué que lors de sa visite, le chef de la diplomatie danoise procédera en compagnie du ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, à la pose de la première pierre du complexe algéro-danois de fabrication de médicaments.