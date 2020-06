DAÏRA DE KHEIR EDDINE : Opération de désinfection des institutions publiques

Dans le cadre des mesures de prévention et les règles d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie, l’ entreprise publique de gestion des centres d’enfouissement technique de la wilaya en coordination avec les directions de l’environnement et du tourisme, ainsi que la cellule de crise pour la prévention et le suivi, de la lutte contre l’épidémie ont effectué des opérations de stérilisation et de désinfection dans la matinée d’avant-hier. Cette opération de désinfection a touché la daïra de Kheir Eddine et la commune d’Ain Boudinar. Il est utile de préciser que le siège de la daïra, des locaux administratifs des APC, des organismes et institutions, les espaces publics et les zones de regroupement à forte densité de population ont été également désinfectés .Notons que lors de cette opération de désinfection et de stérilisation, des masques ont été distribués aux citoyens, lesquels ont été sensibilisés sur la nécessité du port de la bavette ainsi que le respect des conditions de prévention pour contrecarrer l’épidémie.