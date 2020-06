DAÏRA D’ORAN : Une employée atteinte du Coronavirus, les guichets fermés pour désinfection

Le siège de la daïra d'Oran fait l’objet d’une fermeture, depuis l'information alarmante qui a circulé à Oran faisant état d’une contamination massive au coronavirus du personnel de la daïra. La fermeture de cette structure de l'État qui accueille au quotidien des centaines de citoyens venant s'enquérir de leurs dossiers de logement ainsi que d'autres dossiers administratifs, a été décidée suite à l'intervention du chef de la daïra d'Oran M.Rahmouni qui a déclaré à la presse que les différents services de la daïra d’Oran sont ouverts, mis à part les guichets, fermés par mesure de prévention, après une opération de désinfection. « Une seule employée de la daïra a été confirmée atteinte du covid 19 et cela fait une semaine qu’elle est absente», a précisé le chef de la daïra et d'ajouter, " il est tout à fait normal que les autres employés de la daïra soient soumis au test du coronavirus pour qu’on puisse s’assurer qu’ils n’ont pas été contaminés". "Le résultat des tests n’a pas encore été donné ", selon ses déclarations. A propos de la fermeture des guichets, le chef de la daïra d’Oran, a affirmé, "qu’ils seront ouverts dimanche aux citoyens après une opération de désinfection". Il est à préciser que les mesures de prévention sanitaire tel que le port du masque et la distanciation sociale, sont appliqués à la daïra d’Oran qui compte une soixantaine d’employés dont 15 guichetiers.