DAHR EL CHIKH (SAIDA) : Une femme et ses enfants périssent calcinés

Hier matin, une femme âgée de 40 ans et ses 2 enfants, dont l’âge varie de 10 à 13 ans ont été victimes d’un horrible incendie qui s’est déclenché dans une habitation en bidonville sis à la cité de Dahr El Chikh dans la wilaya de Saïda, a-t-on appris de la cellule de communication et de presse de la protection civile de la wilaya. Selon la même source, les causes de l’incendie restent inconnues. Alertés, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux pour éteindre le feu qui a ravagé toute la maison et évacuer les dépouilles mortelles vers la morgue de l’hôpital Ahmed Medeghri. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de ce drame.