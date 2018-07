DAHMOUNI (TIARET) : Saisie de 3 fusils de chasse et des munitions

L’enquête est toujours en cours et est menée par les éléments de la brigade de recherche, apprend-on de source autorisée qui ajoute que suite à des informations ayant parvenues au commandement de la compagnie de gendarmerie nationale de la ville de Tiaret et faisant part de l’existence d’armes à feu de 5eme catégorie au niveau de la localité de "Cherrita" à 1 km de la commune de Dahmouni, située à 17 km du chef-lieu de wilaya. Le commandement de la gendarmerie nationale a mobilisé les éléments de la brigade de recherche ainsi que les éléments d’intervention rapide, lesquels bien appuyés par une équipe cynotechnique avec des chiens dressés pour le flair et la détection d’armes à feu et qui se sont déplacés à la dite localité où ils ont ciblé les domiciles de deux personnes suspectes et après des recherches bien intensifiées, les gendarmes ont découvert un véritable lot d’armes:3 fusils de chasse de fabrication artisanale et des munitions soit des capsules bourrées ainsi que 20 grammes de baroud vert et au total 60 cartouches ainsi que 117 capsules dont 92 vides, tout a signaler que les deux personnes ne possèdent aucune autorisation de port d’armes.