D'où viennent les millions de l’informel?

Beaucoup d'argent en liquide circule en Algérie. Une part non-négligeable de ces flux est libellée en euros. Dans la majorité des transactions, l'Etat n'a guère sa part. La législation algérienne interdit sans aucune ambiguïté l'exportation de certaines sommes d’argent en cash. On pourra faire tous les discours que l'on souhaite sur la diversification économique et la nécessité de sortir de la dépendance aux hydrocarbures, rien ne sera possible sans que banques et législation financières ne soient sérieusement toilettées. Il ne s'agit pas de décréter le grand soir néolibéral avec la suppression de toutes les règlementations. Il ne s'agit pas non plus de plaider pour une convertibilité totale du pauvre dinar. Mais on peut, par exemple, libéraliser de manière graduelle le marché des changes à l'intérieur du pays. On peut aussi faire en sorte que les transactions avec l'étranger, mêmes si elles sont limitées par des seuils, ne soient pas synonymes de complications permanentes et de nécessité de recourir à des procédés illégaux. La régularisation d'un marché gris, que tout le monde utilise, améliorera les recettes fiscales du pays. Bien sûr, il est certain que des questions délicates se posent à commencer par celle de l'origine des fonds et de leur blanchiment. C'est d'ailleurs un mystère. D'où viennent ces millions d'euros qui circulent dans le marché informel ? De la diaspora ? En partie, oui. Mais le reste ? Clarifier les règles du jeu pour ce qui est de la monnaie, c'est ouvrir la voie pour assainir l'économie. C'est ce qu'a fait la (presque) défunte loi sur la monnaie et le crédit d'il y a déjà trente ans. Il est temps que l'Algérie se dote d'un texte d'un calibre comparable. Au-delà des plaisanteries sans fin que l'on peut faire sur la déconvenue des uns et des autres, on peut d'ores et déjà relever que les différentes méthodes employées rappellent surtout celle de trafiquants de drogue ou de pierres précieuses.