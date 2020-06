Cristoli, un nouveau virus découvert en France

Nouvel intervenant sur la planète virus : Cristoli, responsable de l'encéphalite d'une femme de 58 ans en France. Mais de quoi s'agit-il exactement ? En pleine pandémie de coronavirus, des scientifiques français ont découvert un nouveau virus baptisé "Cristoli", dont l'un des symptômes est l'encéphalite, révèle l'Assistance publique hôpitaux de Paris . Après une forte fièvre, une femme de 58 ans est décédée d'une encéphalite à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ne trouvant pas d'explications à sa dégradation physique, les médecins ont fait appel aux virologues de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, équipés d'une technologie de pointe, pour analyser une biopsie du cerveau de la patiente et mettre en évidence ce virus jusqu'alors jamais répertorié. Cristoli, ce nom signifie en fait : le virus de Créteil. Il fait partie d'une famille de virus pré-existente baptisée "bunyavirus", qui a la particularité d'être transmise par des moustiques, sans pour autant déclencher des maladies graves. Le Cristoli virus est classé dans la catégorie des virus neurologiques. Comment le virus a été découvert ? Grâce à une méthode qui consiste à analyser un prélèvement humain et à repérer, via un séquençage des acides nucléiques, des morceaux d'agents infectieux connus ou non. Soit un peu une exploration à l'aveugle, à la recherche d'un intrus. Cela s'appelle la métagénomique, c'est aussi par ce biais que le virus du Covid-19 a été découvert. Michel Pawlotsky, chef du pôle de biologie médicale à Mondor, précise au Parisien ce 15 juin, qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle épidémie, mais d'un cas isolé. Par ailleurs, la patiente avait un terrain très fragile, elle était immunodéprimée et touchée par une grave maladie. Un certain nombre d'inconnues persistent. On ne sait pas où la patiente l'a contracté, ni exactement comment. Il est fort probable qu'elle ait été infectée en France. On ne connait pas le temps d'incubation de la maladie, ni si elle touche tout le monde de la même façon.