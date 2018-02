Crédit de 200 millions de dollars : Haddad dément

Le PDG de l’ETRHB et président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad, est revenu sur la polémique soulevée par des informations faisant état de son acquisition d’un crédit bancaire d’un montant de 200 millions de Dollars américains pour la construction d’une usine de sidérurgie. « Comme je l’ai déjà annoncé, nous sommes en train d’investir dans le ciment, d’ici 18 mois nous comptons pouvoir produire cinq millions de tonnes, et nous espérons arriver à dix millions de tonnes d’ici 36 mois » a indiqué le président du FCE, qui a également confirmé qu’il allait investir dans une usine de sidérurgie qui sera implantée à Annaba. « Nous allons commencer les travaux dans une semaine, et nous allons produire 2.5 millions de tonnes » a-t-il également expliqué, en démentant avoir acquis un crédit bancaire de 200 millions de Dollars comme l’ont évoqué plusieurs sources.