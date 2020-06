Covid-19 : masques et distanciation sociale pour éviter une seconde vague

Les mesures de confinement décidées pour faire face au Covid-19 ont été efficaces pour reprendre le contrôle de la pandémie et ont permis d'éviter 3,1 millions de morts dans 11 pays européens.

Une équipe scientifique espagnole a élaboré des projections qui ont permis de montrer qu'en gardant les mesures mises en place ces derniers mois pour lutter contre la propagation du Covid-19, au moyen de masques et de mesures de distanciation sociale, une seconde vague d'infections au coronavirus pourrait ainsi être évitée.

Pour réaliser cette nouvelle étude, une équipe du Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), une institution soutenue financièrement par la Fondation la Caixa, a fait des projections sur la manière d'éviter une seconde vague. Ils ont établi ces projections à partir de modèles qui divisent la population en sept groupes: les sujets sensibles, mis en quarantaine, exposés, infectés mais pas détectés, infectés supposés et confinés, guéris et morts.

Les chercheurs ont appliqué leurs modèles à un grand nombre de pays, dont l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Japon, les Etats-Unis, l'Indonésie et l'Argentine, des pays touchés différemment par la pandémie.

Leurs résultats, repris par Nature Human Behaviour, ont montré que la durée du premier confinement affectera le timing et l'étendue de n'importe quelle vague ultérieure. Ils suggèrent que les confinements doivent être observés pendant une durée d'au moins 60 jours pour prévenir la propagation du virus dans un premier temps mais aussi pour éviter une seconde vague plus conséquente dans les mois suivants.

Les chercheurs ajoutent qu'une levée graduelle des confinements entraînera un nombre plus faible d'infections et de décès, contrairement à des sorties rapides de confinement. Par exemple, les travailleurs ne doivent pas tous retourner dans leur entreprise en même temps, et les personnes les plus vulnérables doivent continuer à travailler à distance.

Il ressort aussi de cette étude que de bons comportements individuels sont primordiaux pour éviter une seconde vague, et que la distanciation sociale, l'hygiène manuelle et l'utilisation de masques pourraient potentiellement éviter d'imposer de futurs confinements, même dans les pays qui n'ont pas les moyens de tester et de suivre les cas contacts et la propagation du virus.

"Si nous réussissons à réduire le taux de transmission de 30% en utilisant des masques, la distanciation sociale et une bonne hygiène des mains, nous pouvons considérablement réduire la magnitude de la prochaine vague. Réduire le taux de transmission de 50% pourrait aussi totalement l'éviter", a noté Xavier Rodó, en charge du programme santé d'ISGlobal.

Les chercheurs ajoutent que chaque pays doit trouver un bon équilibre pour faire redémarrer l'économie tout en évitant une seconde vague d'infections.

"Le problème est qu'il est difficile d'évaluer ce risque, étant donné le manque d'informations fiables concernant le véritable nombre de personnes infectées ou l'étendue de l'immunité développée par la population", explique le professeur Rodó.

"Notre modélisation peut-être particulièrement utile aux pays qui n'ont pas encore atteint leur pic de cas, notamment ceux de l'Hémisphère Sud", ajoute le co-auteur Leonardo López.